Cecchi: “Fiorentina come il Milan, alla bravura ha fatto seguito il flop estivo”

"La Fiorentina prova a correggere il destino attraverso lo strappo del singolo, senza nulla di collettivo. Il Bologna non è più forte, ma è stato più bravo della squadra viola. E' mancato il centrocampo, è mancato Amrabat che è tornato il cugino alla lontana di quello che abbiamo visto in autunno. Barak va sistematicamente in difficoltà quando gli altri giocano in verticale, mentre a Bonaventura non si possono chiedere tre partite di fila su buoni livelli a Bonaventura. Gonzalez è l'unico che cerca la palla. Dominguez, Schouten e Ferguson hanno dominato. Secondo me Milan e Fiorentina si somigliano molto, fatte le dovute proporzioni. L'anno scorso sono state le più brave in relazione agli obiettivi, poi alla bravura dovevano aggiungere qualcosa col mercato. Entrambe hanno toppato la sessione estiva su tutta la linea, non rafforzandosi per nulla. Allenatori? Se a luglio Italiano non avesse firmato il rinnovo saremmo insorti. C'è anche una sconfitta che appartiene ai due allenatori, ma davvero pensiamo che tolti lui e Pioli le squadre si risolleverebbero?"