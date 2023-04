Cecchi esalta la Fiorentina: “Il collettivo viola vale le migliori squadre di A”

"La Fiorentina di San Siro la descriverei "Botticelliana", ossia una squadra in cui i singoli non hanno qualità eccelse ma grazie al lavoro di Italiano e l'armonia del gruppo si è riusciti ad arrivare a un risultato importante. Faccio un esempio, Nico Gonzalez e Castrovilli, che tecnicamente sono forse i due talenti migliori dei viola, a Napoli farebbero panchina, questo fa capire come tra Biraghi e compagni non ci sia un singolo che si elevi sopra la media del livello della Serie A. Un altro merito di Italiano è stato quello di aver mantenuto il gruppo unito nei momenti di difficoltà, evitando di perdere elementi della rosa come ad esempio ha fatto Mourinho alla Roma con Karsdorp e Zaniolo. L'ex tecnico dello Spezia è stato bravo nel corso della stagione a cambiare, dando interpretazioni tattiche diverse di partita in partita e dimostrando una crescita continua come allenatore. Contro l'Inter ad esempio si è inventato un Castrovilli mediano che è stato bravissimo anche in fase di copertura a marcare Lukaku. Livello della rosa dei viola? Secondo me negli undici la Fiorentina ha l'ottava/nona squadra del campionato, ma contando i ventidue complessivi non la ritengo inferiore a Lazio e Atalanta. Cremonese in Coppa Italia? I padroni di casa giocheranno alla morte. La Fiorentina non dovrà commettere l'errore di sottovalutare l'impegno, anche se Italiano su questo aspetto è bravo a preparare i suoi. In ogni caso penso che sul doppio turno verrà fuori la differenza di valori tra le due compagini. Futuro di Italiano? Non è il momento di aprire un dibattito su questo tema. Stadio? Io ho paura che anche questa volta la Fiorentina avrà il nuovo stadio che tanto merita. Il problema è che ognuno pensa al proprio orticello e nessuno pensa ai tifosi".