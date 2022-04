Cecchi: “Episodi decisivi. Smettiamo di fare gli scienziati del calcio”

Stefano Cecchi, giornalista e tifoso viola, ha parlato della sfida di ieri in Coppa Italia della Fiorentina contro la Juventus

Il giornalista e tifoso viola, Stefano Cecchi, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno della sfida di ieri in Coppa Italia contro la Juventus: "Per larghi tratti la Fiorentina ha fatto la partita, ma se loro quando sono in difficoltà inseriscono Dybala e Cuadrado una differenza c'è. Ieri sono mancati alcuni giocatori. È mancata la velocità di Nico Gonzalez. La Fiorentina ha bisogno di essere quasi sfrontata per correggere il gap tra le due rose".