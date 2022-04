Amerini: “È mancata la solita Fiorentina. Salernitana? Serve concentrazione”

L'ex viola, Daniele Amerini, ha parlato della partita di ieri contro la Juventus e del finale di campionato che aspetta i viola

L'ex centrocampista viola, Daniele Amerini , è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare della sfida di ieri di Coppa Italia: "Con l'assenza di Bonaventura e Castrovilli c'era da cambiare qualcosa. Sul portiere non ho molto da dire, ha fatto bene a farlo giocare. È un po' mancata la solita Fiorentina, erano molto coperti loro, era difficile trovare gli spazi".

Infine sulla prossima sfida in campionato: "Le possibilità di passare il turno erano basse. Adesso devono ripartire come sempre e dimostrare le loro qualità per queste ultime sfide di campionato. Se la Fiorentina gioca come sa non credo che ci siano problemi con la Salernitana. Adesso loro hanno ripreso un po' di fiducia e il campo non è facile, ma le differenze sono abissali".