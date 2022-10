Cecchi elogia Kouamè : “Può essere l’esterno titolare della Viola”

"La Fiorentina Giovedì ha vinto una partita non facile, quando sei obbligato a vincere non è mai semplice, è una bella motivazione in vista della partita di Lunedì, sono convinto che se la Fiorentina ritroverà il sorriso può mettere in difficoltà tutti. La partita in Scozia è stata decisa sulle fasce, Kouamè è stato il migliore, la squadra è stata più elettrica e verticale. Sulla punta: " Io credo che fin dall'inizio che per Italiano la prima scelta offensiva fosse Jovic, contro gli Hearts Luka ha giocato quasi da trequartista, ha partecipato molto alla manovra. Non sarei sorpreso se Kouamè fosse confermato da titolare, riesce a dare un apporto in termini di gol molto significativo. Il doppio centravanti nel calcio di Italiano non c'è."