Cecchi: “Ecco il problema della Fiorentina. La colpa non è di Italiano”

"La Fiorentina ha giocato una partita buona. Ha giocato al calcio. L'altra squadra non ha giocato. Sono scelte. La Fiorentina ha un'idea di gioco, ma non riesce a segnare per lacune tecniche. Per me il problema non è Italiano, ma i centravanti che non segnano. Il gol? Puoi prenderlo da lì, però secondo me potevi fare di più. Quel di più che, probabilmente, Terracciano non ha. Lì ci voleva reattività e esplosività. Cosa manca a questa Fiorentina? C'è una buona rosa, ma da due anni e mezzo manca un centravanti. Beltran diventerà un bel giocatore, va aspettato, anche se secondo me non è un attaccante da gioco di Italiano. Nzola? Sembra impaurito, la palla sembra quasi che non la voglia. Forse sente il peso di uno stadio che per adesso è un po' troppo per lui. Anche a La Spezia ebbe problemi quando gli allenatori non lo mettevano sempre in campo. Il centravanti forte, poi, se le crea le occasioni, e lui non lo fa al momento. In più, ai viola servirebbe anche un altro centrocampista di qualità che nel momento dell'assedio scardini la difesa. Per ora la squadra, a mio avviso, vale il sesto-settimo posto. Allegri? Sa plasmare la rosa e l'assetto tattico in base ai giocatori che ha. Italiano, invece, modifica i giocatori per valorizzare il suo gioco.".