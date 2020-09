Cecchi: “Borja mi appassiona molto. Ma se gli acquisti sono lui e Bonaventura…”

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport di oggi; di seguito un estratto delle sue parole: ”

Quanto mi appassione il ritorno di Borja Valero? Da un punto di vista sentimentale molto, ha raccontato un livello di calcio altissimo in una Fiorentina tra le più belle di sempre. Da un punto di vista tecnico è un giocatore ottimo per il quarto d’ora finale e per lo spogliatoio, ma non lo vedo né titolare né come prima riserva in una squadra competitiva. Io continuo a pensare che qualcosa a centrocampo manchi. Nella testa di Iachini credo che ci sia Amrabat regista e la cosa mi preocuppa molto. Rischiamo di snaturare un giocatore come successe con Veretout dopo una buonissima stagione da interno. Pulgar non ha fatto un gran campionato, ma ha le qualità migliori per fare regista. Preferisco il cileno davanti alla difesa rispetto a Sofyan. Se gli acquisti sono Bonaventura e Borja, ma non meravigliamoci se lottiamo per stare nella parte sinistra della classifica. Io continuo a pensare che Chiesa se ne andrà, con quei soldi volete comprarmi una punta?