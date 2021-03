Cecchi: “Col Parma un solo risultato. Milenkovic fuori? No, perché…”

Il giornalista Stefano Cecchi, firma de La Nazione, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:

Domenica non possiamo sbagliare. C’è solo un risultato: dobbiamo vincere, non mi interessa la prestazione. Per il Parma è l’ultima spiaggia, e noi non possiamo permetterci passi falsi. Siamo ormai così indolenti che non ci arrabbiamo più. Odio piangersi addosso ma l’episodio di Mancini è arancione scuro tendente al rosso. Sembra davvero che la Fiorentina abbia tutto contro. Igor era il migliore in campo e si infortuna, per la seconda volta perdiamo nel finale. Ripeto, domenica è una partita da dentro o fuori. Ho l’impressione che non ci sia il fuoco. Lo vedo solo in Vlahovic, Quarta, Venuti e pochi altri. Milenkovic in panchina? Continuo a pensare che sia il difensore più forte che abbiamo in squadra. E devono essere loro a portarci fuori dalle difficoltà quindi non lo lascerei fuori dal campo adesso. Non sarà una scelta semplice per Prandelli, qualsiasi decisione prenderà rischia la contestazione. Ho il sospetto che qualche ruggine nello spogliatoio con Cesare ci sia. Guardate Amrabat, mi aspettavo una partita feroce dopo l’episodio della scorsa settimana. Se inizia a mancare anche la voglia di rivalsa…