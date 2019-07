Cecchi: “Chiesa allo scontro, l’immagine sarebbe danneggiata”. Su Balotelli…

Così Stefano Cecchi ai microfoni di Radio Bruno:

Mi mette molto in crisi l’ipotesi Balotelli, a me non convince per tutto ciò che è intorno a lui. Nella sua carriera ha vestito maglie prestigiose, ha avuto grandi occasioni e non le ha mai sfruttate. Con Balotelli a Firenze si rischia il pane e la sassata, la porta d’ingresso ad un fallimento. Però mi conosco e se arrivasse alla Fiorentina, so che me lo farei piacere.

Mi dispiacerebbe che un ragazzo di 20 anni, così legato a Firenze, si facesse già sedurre dalle sirene del conto in banca. Al di là delle lacrime con la Lazio e la mano sul petto, vorrei vedere un segnale concreto, restare a Firenze non può essere un sacrificio. Se Chiesa e il suo entourage decidessero di arrivare allo scontro con Commisso, l’immagine del giocatore ne uscirebbe danneggiata.