Commisso-Chiesa, ci siamo quasi. Pronto un ruolo da “super testimonial”

Federico Chiesa svolgerà le visite mediche a Roma, poi partirà per l’America per unirsi al gruppo. Domani a Chicago oppure domenica prossima a New York incontrerà Rocco Commisso. Il numero uno viola gli spiegherà la volontà di tenerlo, soprattutto nella stagione che porta agli Europei. Il giocatore sarà il nuovo volto viola sul marketing, la sua esposizione tornerà indietro in termini economici. E se Chiesa dovesse chiedere di andare via? Commisso non farà un passo indietro, insisterà sul contratto in scadenza nel 2022. Lo scrive Il Corriere dello Sport. MA LA JUVE RESTA ALLA FINESTRA…