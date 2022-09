Cecchi: “Cabral più avanti negli schemi, ma tecnicamente inferiore a Jovic”

"Muniamoci di pazienza. Se vogliamo essere ambiziosi, abbiamo bisogno di lui, che torni lui, è lui che può far fare il salto di qualità. Kouamé serve in certe partite, ma non è la soluzione definitiva nel lungo periodo. Jovic ha bisogno della fiducia data a Vlahovic da Prandelli. Cabral? Non ha giocato male, ma mi pare che tecnicamente sia inferiore a Jovic. Ci mette impegno, è più avanti negli schemi ma mi sembra inferiore, mi sembra poco ambizioso e che non possa aggiungere molto altro rispetto a quel che dà ora. Anche per dialogare con Barak più avanzato mi sembra più adatto Jovic rispetto all'ariete o presunto tale Cabral".