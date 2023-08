Cecchi: “Beltran è una scommessa e vi dico perché. Per me domani niente Amrabat”

"A me pare che senza Amrabat si perderebbe molto, anche io sostengo che con Arthur il marocchino si sposerebbe bene. Credo poi che la Fiorentina manchi di un centrale di difesa, Ranieri per quanto esempio di fede lo vedo più come un'ottima alternativa. Kokorin? Che storia fantastica, i sogni son desideri... Poi se mi chiedete un commento tecnico penso che non sia adatto alla Serie A e che andrà a giocare entro il 31 agosto in un campionato minore. Domani a me come a quasi tutti piacerebbe vedere subito Beltran, che io definisco una scommessa perché ha fatto bene, benissimo 6 mesi in Argentina e ora si deve affermare in un campionato nuovo. Io mi aspetto Mandragora e non Amrabat, con Jovic davanti e poi esordio di Nzola nella ripresa. Italiano al terzo anno? Nessun rischio, anzi: ha portato la squadra oltre i limiti e quando è stato tradito è accaduto per errori individuali. La Fiorentina l'anno scorso ha fatto due piccole imprese che non devono passare per scontate. Andare oltre sarebbe qualcosa di veramente clamoroso".