Cecchi: “Amrabat è da 7,5, il migliore della Fiorentina a centrocampo”

"Noi siamo i campioni del mondo nel farsi del male da soli. Dobbiamo recuperarlo, va fatto un tentativo, è uno dei migliori 3 giocatori della rosa. Amrabat è stato sorprendente, è un regista-mediano, domenica ha giganteggiato, contro Tonali, gli vanno messi accanto giocatori di qualità. Mandragora per me è da 5, non mi ha mai convinto prima, continua ad essere un giocatore che non è ne carne ne pesce. Duncan, anche lui non mi riempie gli occhi, ma almeno da fisicità, anche se la cifra spesa fu una follia, in più è mancato troppo. Bonaventura ha cambiato testa, però paga l'inizio di stagione bruttino, la media è da 6. A Zurkowski do un 8, ha gestito la cosa in modo eccezionale, è paradossale che giochi titolare in nazionale, non ha mai protestato, è un peccato che non giochi. Purtroppo il nostro centrocampo ci ha fatto perdere dei punti, servono rinforzi in quella zona di campo a gennaio."