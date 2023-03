Cecchi: “A Verona l’esorcismo viola. Cabral ora è un centravanti compiuto”

"La Fiorentina a Verona ha fatto il suo esorcismo scacciando il fantasma della Serie B, ora può rincorrere posizioni migliori e pensare alle coppe. Il Milan fa paura, mi aspetto una bella partita perché con le grandi la Fiorentina non ha mai sbagliato prestazione, ma senza fare risultato pieno e allora vedi mai che questa volta non riusciamo a sfangarla. Cabral mi sembra diverso dal gigante fragile dell'anno scorso, oggi è altro, è un centravanti compiuto e ha strappato la maglia da titolare a Jovic. Il fatto positivo del momento è che finalmente in attacco abbiamo due alternative plausibili nel ruolo di centravanti, questo è una ricchezza e non un problema".