Ceccherini, per te non c’è posto: Montella ha fatto la sua scelta

Quando non giochi neanche in assenza di 3 titolari del tuo reparto, non è un bel segnale. E per Federico Ceccherini le cose non si stanno mettendo benissimo. Pur senza Caceres, Lirola e Pezzella, il difensore livornese non ha messo piede in campo ed è ormai palesemente scivolato in fondo alle gerarchie di mister Montella. Prima di lui vengono Ranieri e Venuti, ragazzi provenienti dal vivaio viola e su cui la Fiorentina ha deciso di puntare. Per l’ex Crotone il bottino dopo 11 giornate parla di una sola presenza e appena 7′ (nel finale di Fiorentina-Juventus), di fatto il meno impiegato tra i giocatori di movimento al pari di Pedro, che però è un discorso a parte. A quota 0′ ci sono soltanto Rasmussen, rimasto fuori per infortunio nelle prime settimane, e il gruppetto dei giocatori fuori dal progetto (Eysseric, Cristoforo, Dabo e Thereau).