Ceccarini: “Toro in vantaggio per Amrabat. Ecco tutti i nomi per la difesa”

Secondo il giornalista Niccolò Ceccarini la Fiorentina sta lavorando non solo al suo attacco, ma pensa anche all'erede di Milenkovic in difesa

Sull'attaccante che i viola stanno cercando: " Piatek sta valutando se tornare o meno in Italia, al Genoa, mentre non risultano contatti con la Fiorentina. Non risultano nemmeno per Nzola o Caicedo , situazione Borja Mayoral per ora congelata. Mi piace l’idea Pavoletti , già ricercato lo scorso anno dalla Fiorentina, ma per il Cagliari in questo momento è difficile privarsene. Situazione di stallo in aggiornamento".

Sulla possibilità dell'arrivo di un difensore a gennaio: "A gennaio direi di no, piuttosto a giugno, data l’imminente partenza di Milenkovic. Kumbulla può essere un nome. Ne faccio altri due in prospettiva: Gatti del Frosinone e Viti dell’Empoli. Addio Milenkovic? L’anno scorso era già tutto fatto tra Fiorentina e West Ham per il suo trasferimento. Ad oggi, se arriverà un’offerta ambiziosa, in estate andrà via. Certamente, in caso di qualificazione in Europa da parte della Fiorentina potrebbe avere qualche carta in più sui club che non siano proprio top club".