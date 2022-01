VN – La conferma: contatto per Piatek. Il giocatore gradisce, la Fiorentina valuta

Il nome di Piatek è entrato nel casting per il vice Vlahovic. Il club viola prenderebbe in considerazione il prestito

Arrivano conferme sul contatto avvenuto tra la Fiorentina e Krzysztof Piatek . Secondo quanto raccolto da Violanews.com, l'entourage del giocatore avrebbe parlato con i viola, oltre che con il Genoa ed il Torino (con i granata in vista di giugno, dopo l'addio di Belotti). Ci sono anche un paio di possibilità all'estero ma l'ipotesi ritorno in Italia sta prendendo quota.

Il nome di Piatek è entrato nel casting per il vice Vlahovic portato avanti dalla Fiorentina. Il club viola prenderebbe in considerazione la formula del prestito, da parte del giocatore intriga la possibilità di prendere il posto di Vlahovic a giugno in poi. L'affare non è in chiusura, ma il contatto c'è stato. Idea da tenere in considerazione.