Ceccarini: “Chiesa, il futuro è un rebus. La Fiorentina lo valuta ancora 70 milioni, ma in Italia chi li spende?

Niccolò Ceccarini, giornalista fiorentino ed esperto di calciomercato, ha scritto un editoriale per Tmw, nel quale ha toccato temi del mondo viola, come il futuro di Chiesa…

[…]E a proposito di grandi attaccanti, il futuro di Federico Chiesa è un rebus. Una volta finito il campionato, lui e la Fiorentina si dovranno sedere a un tavolo per decidere il da farsi. Il presidente Commisso non ha chiuso la porta ad una cessione, se questa sarà la volontà del giocatore, ma è chiaro che dovrà arrivare una proposta adeguata al suo valore. E la Fiorentina lo valuta sui 70 milioni di euro. A oggi però è molto difficile che possa arrivare una proposta del genere. Juventus e Inter restano alla finestra. I bianconeri possono provare a fare l’operazione solo inserendo contropartite tecniche: magari Rugani o Romero. Al momento però la Fiorentina non è intenzionata a prendere in considerazione un’ipotesi del genere. Anche l’Inter oggi è bloccata. Un eventuale investimento dipende dalla partenza di Lautaro. E anche Nainggolan che poteva essere una possibile contropartita dovrebbe rimanere in nerazzurro. Resta la pista estera dove Manchester United e Newcastle hanno probabilmente più risorse economiche. Allo stato attuale però non ci sono stati grandi passi in avanti. E poi ci sarebbe il discorso del rinnovo, visto che il contratto scade nel 2022, ma anche qui non ci sono novità. La situazione è molto complicata, anche se ad agosto dovrà essere trovata una soluzione.