Incrociarsi e dirsi addio: i soldi della cessione di Chiesa per Belotti?

La Nazione si concentra su Federico Chiesa e Andrea Belotti, domani avversari al Franchi in Fiorentina-Torino. I due possono essere trattati sulla base di una settantina di milioni. Forse qualcosa in meno (a causa delle ripercussioni sulla finanza dell’emergenza sanitaria), ma detto questo è inevitabile pensare che nessuno dei due si muoverà da Firenze e da Torino per meno di 60 milioni. Guardando al calendario e tenuto conto che siamo già nella seconda metà del mese, è ipotizzabile che Chiesa e Belotti decideranno il loro futuro intorno a Ferragosto.

Belotti e Chiesa: quale futuro?

Oltre al Napoli, sull’ex Palermo c’è proprio la Fiorentina. La strada da percorrere è chiara e la chiave di tutti sono semplicemente i 70 milioni (o, come detto, poco meno) che Cairo vuole incassare. Così ecco entrare in scena il gioiellino viola. Traduzione: i soldi del via libera a Chiesa sarebbero esattamente da reinvestire su Belotti. Dove potrà giocare Federico? Dopo che l’Inter sembra essersi defilata, in Italia, al tavolo della Fiorentina, può presentarsi solo la Juventus. E’ probabile che questo accada, anche se in realtà la Fiorentina le proposte migliori per l’attaccante le ha ricevute dall’esterno. Più esattamente dall’Inghilterra. Chiesa piace al Manchester United e al Newcastle. In entrambi i casi, il primo ’giro’ ha visto arrivare sul tavolo viola offerte non all’altezza del valore che i dirigenti viola danno al giocatore: 50 milioni di euro. Possibile un rilancio, specie del Newcastle.

