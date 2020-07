Lucchesi: “Chiesa? Giusto che il rapporto si interrompa. Rinnovo Pradè? Non mi è piaciuto”

L’ex ds viola Fabrizio Lucchesi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, questi i temi trattati:

Iachini merita rispetto e la fiducia per poter esprimere il proprio potenziale, in questo momento la Fiorentina fa bene a smentire qualsiasi voce su un suo possibile sostituto. L’allenatore è la scelta più complessa, non dimentichiamo che al termine della stagione saranno già due gli allenatori sotto contratto; Montella e lo stesso Beppe. Ci vuole un tipo di profilo particolare in base al progetto che ha in mente la società. Futuro di Chiesa? Se non fosse stata per la promessa di Commisso per far capire il proprio valore a Firenze, Chiesa sarebbe già partito la scorsa stagione Negli interessi del ragazzo e della società è giusto che questo rapporto si interrompa. La Fiorentina però è una società forte, non si farà certo “ricattare” da offerte a ribasso. Pradè? Non mi è piaciuto il rinnovo di contratto di un solo anno. Se hai fiducia lo fai a lungo termine per poter pensare ad un progetto duratore con Daniele protagonista. A dicembre saremo di nuovo a parlare di un suo possibile rinnovo