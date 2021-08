C’è un’idea di calcio, sognare si può. Ora Commisso faccia l’ultimo sforzo

La Fiorentina ha già fatto tanto sul mercato. Manca la ciliegina sulla torta. Con un giocatore di personalità e qualità, la squadra viola avrebbe tutte le carte in regola per tornare in scia alle sette sorelle della Serie A

Stefano Niccoli

Tu chiamale, se vuoi, emozioni. Sì, perché a vedere ieri la Fiorentina ci siamo emozionati come non ci capitava da anni. Una vittoria netta, non tanto sul piano del risultato, quanto su quello del gioco. E’ vero, il Torino si è dimostrato poca cosa, non ha ripetuto la buona prestazione offerta contro l’Atalanta, ma i meriti della squadra viola sono superiori rispetto ai demeriti della formazione granata. C’è ancora tanto da migliorare, è normale, d’altronde siamo solo all’inizio del campionato, ma la mano di Vincenzo Italiano c’è e si vede.

La Fiorentina, ieri trascinata dall’imprendibile Nico Gonzalez e dal sempre più bomber Dusan Vlahovic, ha un’idea chiara di calcio improntata sul possesso palla e sull’aggressività. In pochi mesi il tecnico gigliato è riuscito a trasmettere ai giocatori i suoi dettami tecnico-tattici.

Insomma, sognare si può. Soprattutto se la Fiorentina riuscisse a giocare (quasi) sempre come contro Roma e Torino. Una mano, a Italiano, la deve dare anche il mercato, la cui chiusura è fissata per martedì 31 agosto alle 23. Queste ultime ore di trattative saranno concitate. Il club viola ha già fatto tanto acquistando Gonzalez, Torreira, Nastasic e Odriozola e confermando Vlahovic e Milenkovic. La base c’è ed è solida. Manca la ciliegina sulla torta. Domenico Berardi sarebbe il top. L’operazione è complicata, ma non c’è dubbio che il campione d’Europa farebbe fare un ulteriore salto di qualità al reparto offensivo della Fiorentina. L’eventuale arrivo dell’esterno classe 1994 darebbe ancora più entusiasmo alla piazza.

Ci auguriamo che Rocco Commisso, estasiato dalla bella prova della squadra contro il Torino, decida di compiere l'ultimo sforzo (sarebbe un gesto da presidente anni ’90) per rinforzare la rosa di Italiano con un giocatore di qualità e personalità. La Fiorentina avrebbe allora tutte le carte in regola per tornare in scia alle sette sorelle della Serie A.