E ora l’esterno: pressing su Berardi, ma servono 30 milioni. Bloccato Orsolini

La Fiorentina cerca di sferrare l'ultimo colpo da qui a martedì. Berardi la prima scelta, Orsolini più facile da raggiungere

Il pressing viola su Domenico Berardi resta molto forte, e a tre giorni dal gong finale del mercato tutto può succedere. Per arrivare all'esterno campione d'Europa servirà però uno sforzo pesante in chiave economica: per i neroverdi - scrive La Nazione - non sarà sufficiente una cifra inferiore ai 30 milioni, e decisivo potrebbe essere l'inserimento parziale di Sottil come contropartita. Il prodotto del vivaio viola è l'unica pedina che potrebbe abbassare le pretese degli emiliani, e la società lavora in questa direzione pronta a sferrare il colpo decisivo.