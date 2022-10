C’è anche Porracchio: l’ex preparatore dei portieri presente alla Hall of Fame

Porracchio presente alla Hall of Fame viola, per salutare l'amico Frey

C'è anche l'ex preparatore dei portieri viola, Angelo Porracchio, alla premiazione della nona Hall of Fame Viola. L'ormai ex collaboratore di Italiano si è presentato all'auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per salutare Sebastien Frey. I due sono infatti amici e Porracchio è voluto essere vicino al portierone durante la serata che vede protagonista anche il numero uno della Fiorentina di Prandelli.