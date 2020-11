Cattive notizie dal centro sportivo: Pezzella ancora a parte, out col Benevento?

Rischia di essere una Fiorentina rimaneggiata quella che scenderà in campo domenica contro il Benevento. Soprattutto in difesa. Come riportato, infatti, da Radio Bruno Toscana, Cesare Prandelli – che sta lavorando sul 4-3-1-2 – potrebbe fare a meno di German Pezzella. Il capitano, ancora dolorante alla caviglia, sta continuando ad allenarsi a parte. Sempre per quanto riguarda il reparto arretrato, il club viola sta aspettando di conoscere le condizioni di Caceres (un positivo nell’Uruguay) e di Milenkovic (Kolarov positivo nella nazionale serba). Gli unici centrali a disposizione di Prandelli sono Igor e Dalle Mura. Capitolo attacco: Callejon si è negativizzato, ma un recupero per la gara di domenica è difficile.