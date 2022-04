Castrovilli: “Dopo Napoli più consapevolezza. Ecco cosa mi aveva chiesto Barone”

Le parole del centrocampista: "Mi mancavano certe giocate, ora voglio continuare così. E fare qualche gol"

"La vittoria di Napoli ci dà innanzitutto consapevolezza della squadra forte che siamo, di un allenatore molto bravo, quindi siamo molto contenti. L'accoglienza dei tifosi? E' il nostro dodicesimo uomo e siamo stati felicissimi del bentornato che ci hanno dato. Vogliamo toglierci qualche grande soddisfazione, però una partita dopo l'altra. Le mie prestazioni? Mi ha aiutato la mia famiglia e la mental coach e poi il mister mi sprona ad ogni allenamento. Certe giocate mancavano ai tifosi e mancavano anche a me, ora devo continuare così. Barone si aspettava un mio gol a Napoli, spero di farne più di uno in queste ultime partite. Dobbiamo scendere in campo consapevoli di essere forti ma anche con umiltà".