Barone non ha fretta: “Italiano e Castrovilli? A fine campionato”

Il Dg viola ha rimandato il discorso relativo al contratto di Italiano e sull'avanzamento della trattativa per il rinnovo di Castrovilli

Il Dg viola ha dribblato ieri le domande sul futuro. A conferma - scrive La Nazione - che l’attenzione in casa Fiorentina è tutta rivolta alla volata finale. La parola chiave è continuità: senza immaginare quello che potrebbe succedere, ma concentrandosi sulla sfida col Napoli. Il campionato dopo tutto si sta facendo interessante e la Fiorentina è in piena lotta per l’Europa.

Joe Barone ha preferito non rispondere a chi gli ha domandato di Italiano, ribadendo l’opzione in favore della Fiorentina inserita nel contratto. Discorso rimandato al termine del campionato, anche se il colloquio col mister va avanti quotidianamente. Lo stesso dicasi per i calciatori, a cominciare da Castrovilli.«Al termine del campionato vedremo dove andremo, non soltanto con lui, ma pure con tutti gli altri».