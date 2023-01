Castrovilli-stop: il dieci viola si ferma in allenamento. Mandragora recuperato?

Come riportato in giornata da Radio Bruno, Gaetano Castrovilli nell'allenamento odierno è stato costretto ad interrompere la seduta di allenamento per un problema muscolare. Molto probabile, a questo punto, che il numero 10 gigliato salti il Torino per precauzione: considerando la tabella di marcia relativa al suo completo recupero, sia il calciatore che la Fiorentina non possono permettersi di rischiare assolutamente niente. Dunque Castrovilli si aggiunge così, con grande probabilità, ad Arthur Cabral e Lucas Martinez Quarta come assenti (pesanti) tra le fila viola in occasione del match di sabato sera. Chi invece può rientrare finalmente tra i convocati proprio contro la sua ex-squadra è Rolando Mandragora: oggi il mediano viola si è allenato in gruppo, come si apprende dalle foto pubblicate da ACF sui propri profili social ufficiali.