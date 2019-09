Castrovilli: “Rammarico, ma dobbiamo convincerci che siamo forti”

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ha parlato in zona mista dallo stadio Ferraris dopo il ko per 2-1 contro il Genoa:

C’è rammarico, dispiace esser partiti così, ma dobbiamo essere convinti che siamo forti e che possiamo migliorare. Dobbiamo essere più cattivi, concretizzare le azioni, come ha fatto il Genoa. Dobbiamo essere bravi a uscire palla al piede quando gli avversari pressano. L’uscita di Badelj non ci ha spinto in avanti, siamo saliti per via del risultato. Quando l’attaccante viene incontro, dobbiamo essere noi centrocampisti a buttarci negli spazi. Nel primo tempo abbiamo lavorato poco con gli esterni.

Ci vuole tempo, stiamo crescendo, dobbiamo e possiamo far meglio. Sul secondo gol sono ripartiti bene, dovevamo fare fallo, Kouame è un giocatore molto veloce.