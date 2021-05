Gaetano Castrovilli andrà in panchina contro la Lazio

Gaetano Castrovilli numero 10 della Fiorentina, non sta vivendo il miglior momento della sua stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista pugliese non è ancora al meglio della forma, e Iachini continua a cercare continuità e trovare equilibrio. Tornerà titolare Jack Bonavnetura, che al Dall'Ara ha anche segnato.