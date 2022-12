Castrovilli: “Italiano è un trascinatore vero, ci massacra in allenamento”

"Mi è mancato tantissimo allenarmi con i compagni. Sono emozioni uniche, stavo quasi per piangere al primo allenamento. Sono stato bravo a non mollare, a starci con la testa. Non poter aiutare i compagni mi ha fatto soffrire molto. Ringrazio tutti, anche i tifosi per il sostegno. Il 2022 è stato una sfida. Ma sono cresciuto, sia come persona che come giocatore."