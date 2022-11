Castrovilli al lavoro durante la sosta. Si avvicina il ritorno in campo

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina infortunatosi al ginocchio lo scorso Aprile durante Fiorentina-Venezia, ha pubblicato sul prorpio profilo instagram una storia che lo ritrae al lavoro in palestra per recuperare al meglio in vista della ripresa del campionato nel 2023. Il centrocampista viola vede dunque la luce in fondo al tunnel e punta a riprendersi il posto da titolare nella mediana di Vincenzo Italiano. Questa la storia del giocatore gigliato: