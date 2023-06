"Il mondo delle moto mi incuriosisce tanto ed ovviamente mi piacerebbe farci un giro. Sono qui per staccare la spina, scordare le due finali perse, stare spensierati ed essere pronti per eventuali nuove finali”. Lo ha detto il centrocampista viola Gaetano Castrovilli oggi ospite del motorhome Aprilia all’interno dell’autodromo del Mugello dove è in corso quest’oggi la sprint race del G.P. d’Italia del Mugello.