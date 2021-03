Dopo 45 minuti di equilibrio e una Fiorentina tutto sommato in palla, ai microfoni di Sky Sport Gaetano Castrovilli ha commentato la prima metà di gara: “Con mister l’abbiamo preparata così, pressandoli e aggredendoli alti. Adesso dobbiamo fare meglio negli ultimi 30 metri. La palla di Ribery? Arrivavo dalla difesa, ho fatto uno scatto in avanti e non ci sono arrivato”

LIVE – Segui la cronaca testuale di Fiorentina-Roma