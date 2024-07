Castori tranquillizza: “Colpani non sente pressioni dalla piazza”

Fabrizio Castori ha avuto alle sue dipendenze Colpani da giovane al Trapani. Ecco come si esprime nel corso del Salotto viola di Italia 7 a tal proposito: "Rispetto a quando lo allenavo io Colpani è cresciuto molto. Con me giocava centrocampista in un reparto a tre, ho visto che Palladino a Monza lo ha utilizzato diversamente. Saprà lui come farlo rendere al meglio anche a Firenze se dovesse arrivare. Di sicuro vi possedere che il ragazzo non sente nessuna pressione, non è proprio il tipo". Quanta alla squadra viola "È troppo presto per giudicare la Fiorentina, sicuramente manca ancora qualcosa dal punto di vista degli acquisti" e infine uno sguardo al suo percorso da allenatore "Aspetto di tornare in pista, per il momento mi limito a rilasciare interviste soprattutto su Colpani, ma non è un problema, mi diverto. Il calcio per me è anche una grande passione".