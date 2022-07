Castellacci: “Giusto entusiasmo e fiducia attorno alla Fiorentina di Italiano”

L'opinione dello storico medico azzurro sulla Fiorentina, che si è allenata in questi giorni a Coverciano

Storico medico dell'Italia e "padrone di casa" a Coverciano, Enrico Castellacci ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Ho visto tanto entusiasmo per la squadra, mi dispiace non aver incrociato Italiano perché mi piace molto. Penso abbia un grande carattere e voglia di fare, e sia anche che sia molto preparato. E' un allenatore in gamba ed è giusto che ci sia fiducia ed entusiasmo nei confronti del gruppo. Il mercato? La società è adeguata ed è giusta la linea che sta adottando, sono partiti con il piede giusto sia dal punto di vista mentale e fisico che da quello strategico".