Castellacci: “Fiorentina squadra con valori tecnici. Dispiaciuto per Prandelli”

Castellacci fiducioso: "Italiano bravo e professionale"

Il dottor Enrico Castellacci , medico della Nazionale Italiana per tanti anni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno di Fiorentina e Azzurri:

I giocatori se la sono meritata la finale, questa notte dormiranno molto poco ma saranno all'altezza della situazione. Fiorentina? I valori tecnici c'erano e ci sono, le motivazioni interne di alcune scelte poi non si sanno. Mi è dispiaciuto per come è andata con Prandelli, sono rimasto sbalordito dalla vicenda Gattuso che sarebbe stato un ottimo allenatore. Italiano è un ragazzo bravo e professionale, la Fiorentina avrà un ottimo allenatore e una squadra di valore