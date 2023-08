Castellacci: “Castrovilli? Parere contrario di uno specialista. Vi spiego”

"Le società cercano sempre di tutelarsi. Un conto sono le visite mediche di idoneità ed un conto sono le visite della società. Per quanto riguarda i controlli cardiaci ad esempio sono molto più rigide le normative italiane rispetto a quelle dell'Inghilterra. In questo caso l'ortopedico della società ha visitato il ragazzo e lo ha ritenuto borderline. È il parere di uno specialista. Io spesso sono stato chiamato da società di calcio che mi chiedevano di fare dei controlli ai calciatori prima della firma dei contratti. Hanno fatto sicuramente una indagine strumentale ed una soggettiva. Da questi due controlli hanno valutato che Castrovilli è un soggetto a rischio. È stata una valutazione anche economica. Ciò non toglie che non possa giocare in Italia. Non sono normative generali queste, ma valutazioni fatte dallo specialista del club".