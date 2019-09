Castagne euforico: “Gol dedica speciale, peccato perché potevamo anche vincere”

Parola anche a Timothy Castagne nel post-gara di Atalanta-Fiorentina. Queste le sue considerazioni in mixed zone dopo il gol che ha permesso ai suoi di acciuffare in extremis i viola:

Ho visto arrivare il pallone e ho capito subito che avrei segnato appena l’ho colpita perché l’ho presa nella maniera migliore. Voglio dedicarlo alla mia famiglia e alla mia ragazza: dopo l’infortunio stavo male e mi hanno aiutato molto. Ho esultato a lungo con i compagni perché abbiamo meritato il pareggio, senza mai mollare per tutti i novanta minuti. Peccato per il risultato, avremmo anche potuto vincere ma per fortuna è finita bene. Non abbiamo fatto male, anche se la Fiorentina ha spinto a testa bassa pur non avendo molte occasioni. Noi abbiamo avuto la mentalità giusta.