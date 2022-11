Cassano e il baby fenomeno: “Lo consigliai a Pradè, mi disse di averci provato”

Retroscena di mercato, o per meglio dire di consigli tra amici, raccontato da Antonio Cassano durante una puntata della Bobo Tv. L'ex attaccante della Roma, che conosce bene il diesse della Fiorentina Daniele Pradè, caldeggiò l'acquisto di un baby talento classe 2004, uscito ormai alla ribalta e convocato dalla Germania per il Mondiale in Qatar. Così Cassano: