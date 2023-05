Cassano: “Allegri gioca di m***a. Juve, punterei su Italiano”

Dalle frequenze della BoboTV, direttamente da Firenze, Antonio Cassano ci va giù pesantissimo su Massimiliano Allegri, suggerendo alla Juve di puntare su Vincenzo Italiano per la prossima stagione: "Molto probabilmente salterà Allegri, devono farlo saltare, la Juve non può giocare così di merda - taglia corto Cassano -. Italiano lo prenderei in considerazione per quella panchina. La Juve ha la squadra più forte di tutte assieme all’Inter e non può fare queste figure qui".