Caso: “Inter? Rischia di compromettere il campionato. Torreira non mi sorprende”

Le parole dell'ex viola sulla sfida di domani contro l'Inter. E dice la sua su Torreira...

Torreira? Non sono sorpreso. Il giocatore visto all'Arsenal e alla Samp, nonostante la stazza fisica, ha sempre mostrato grande intelligenza tattica e di essere un leader in mezzo al campo. Era andato via dall'Italia forse per togliersi qualche soddisfazione ma non è una scoperta per noi, aveva già fatto vedere il suo valore. L'assenza di Brozovic? Questi giocatori che hanno leadership, quando mancano è un problema. Non c'è un sostituto neanche nella personalità e nell'essere giocatore in tutte le zone del campo. Con Barella è l'unico insostituibile".