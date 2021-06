Caso consiglia: “Gattuso avrà un lavoro difficile. Gli va data carta bianca”

Secondo l'ex Viola, per fare bene servirà un mercato oculato in casa Viola

Domenico Caso , allenatore ed ex calciatore Viola, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. Caso ha detto la sua sul recente passaggio di Rino Gattuso a Firenze:

"Non ha un lavoro facile davanti a sé. La Fiorentina negli ultimi anni ha avuto stagioni tribolate. Servono interventi mirati. Rino vorrebbe giocare come a Napoli, da ciò che si dice, ma la rosa è diversa. Il roster dei gigliati va rimodellato e spero che venga data carta bianca a Ringhio per quanto riguarda gli investimenti."