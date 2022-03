Casini: “Viola Park esempio di relazione tra pubblico e privato”

Le dichiarazioni del primo cittadino di Bagno a Ripoli

"Giornata per ringraziare e dare testimonianza del grande lavoro che c'è stato tra le istituzioni per portare avanti questo grande progetto. L'esempio di una relazione tra pubblico e privato che funziona e funziona bene e anche la capacità di essere un bello esempio anche a livello europeo di tempistica e capacità di investimenti. Impatto socio-economico? E' un grande progetto che è un volano di sviluppo economico per il territorio. E' un investimento che amplia anche il rapporto tra la città di Firenze e i suoi territori."