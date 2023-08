Casini sul Viola Park: “Ecco la data per l’agibilita”. Ma serve un passaggio

Il Sindaco Casini ha anche risposto in merito alle parole pronunciate dal presidente Rocco Commisso la scorsa settimana quando ha sostenuto che se avesse saputo dei ritardi di Tramvia e dei parcheggi scambiatori collegati alla Tramvia forse non avrebbe realizzato il centro sportivo a Bagno a Ripoli. Casini ha risposto che “con il presidente mi sento continuamente e tale affermazione non è certo rivolta verso il comune di Bagno a Ripoli con cui Fiorentina ha sempre lavorato benissimo fino a realizzare una struttura sportiva davvero unica in Italia e in Europa, in tempi rapidissimi. Anche per i parcheggi Bagno a Ripoli ha fatto il massimo mettendo anche a disposizione un’area per un parcheggio, che per quanto provvisorio, è da oltre 200 posti. Tutte questioni che il Presidente sa bene e di cui conosce gli sforzi che abbiamo fatto”. “Semmai -ha aggiunto Casini - la questione è sollevata verso il comune di Firenze dal momento che tutti sappiamo che la Tramvia e i parcheggi connessi, incluso quello di Bagno a Ripoli collocato nei pressi del Viola Park, sono un’opera appaltata e gestita dal Comune di Firenze.