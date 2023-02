Casini sul V. Park: “Aprile il mese dell’inaugurazione, è un evento storico”

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini parla negli studi di Italia7 della situazione Viola Park. Soffermandosi sul possibili inizio delle attività dentro il centro sportivo. Ecco le sue dichiarazioni: "Credo che aprile sia il mese dell'inaugurazione. Li partirà la vita all'interno del centro sportivo. Saremo ben felici di essere presenti nel momento dell'inaugurazione. Sarà un momento storico per la Fiorentina e i Fiorentini. La viola non ha mai avuto un impianto di proprietà."

Il parcheggio scambiatore? "All'inaugurazione non ci sarà, ci sarà un parcheggio provvisorio. Non ci saranno problemi per la sosta, avrà 200 posti. Per il parcheggio completo bisognerà aspettare il progetto della nuova tramvia. Sarà la prima opera di questo progetto."