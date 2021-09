Casini: “Per il Viola Park servono infrastrutture e pianificazioni di livello”

Il primo cittadino di Bagno a Ripoli: "Il parcheggio e la tranvia sono progetti di un'importanza incredibile per il nostro comune"

Francesco Casini , sindaco di Bagno a Ripoli oggi presente assieme a Commisso, Barone, Nardella e Giani all'inaugurazione del nuovo campo da gioco a "I Ponti", ha parlato delle opere connesse al futuro Viola Park. Queste le sue dichiarazioni: "Del parcheggio e della tramvia si parla moltissimo e sono progetti di un'importanza incredibile per Bagno a Ripoli".

Casini prosegue: "Ovviamente per un'opera importante come il Viola Park, vanno fatte infrastrutture e pianificazioni di livello, per permettere di fare collegamenti nel miglior modo possibile con Firenze".