Casini: “Il cronoprogramma dei lavori del Franchi non esiste”

Ennesimo rinvio per la risposta alla richiesta del Consigliere comunale Francesco Casini all’Amministrazione Comunale di Firenze in merito al cronoprogramma dei lavori dello Stadio Artemio Franchi. Risale infatti ad oltre un mese fa la richiesta da parte del Consigliere, attivata attraverso un’interrogazione e un accesso agli atti, di visionare il cronoprogramma dei lavori allo stadio comunale Artemio Franchi. L’epilogo durante il Consiglio comunale di questo pomeriggio, dopo oltre un mese di mancata risposta, quando l’interrogazione, passata in discussione nella seduta del Consiglio comunale, è stata ulteriormente rimandata, in quanto al momento dedicato la Sindaca era assente e gli assessori delegati, precedentemente presenti sono usciti strategicamente dall’aula.