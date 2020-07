Casini: “I paletti imposti per il c.s. sono solo migliorie. Mercato? A breve grandi novità”

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli fresco di incontro con Fiorentina e Soprintendenza sul nuovo Centro Sportivo viola (LEGGI QUA), è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“La riunione è andata benissimo grazie alla collaborazione di tutte le parti. La Fiorentina ha rafforzato i rapporti con le istituzioni cittadine, non c’è bisogno di rammentare quanto Barone sia in gamba e Commisso sia passionale. Non dimentichiamoci che la Soprintendenza fa il suo lavoro, qui si parla di un investimento di alto livello con procedimenti complicati. Ma c’è voglia di collaborare e di procedere con ritmi spediti. Ecco i prossimi passi: adesso i tecnici devono dare alla luce il progetto, per mettere a punto le osservazioni della Soprintendenza che io condivido e che miglioreranno il risultato finale, donando alla Fiorentina la casa che merita. L’iter si concluderà nel mese di settembre, con quella Conferenza sui Servizi che non si è chiusa lunedì scorso, quindi con l’approvazione della variante. Poi toccherà alla Fiorentina e alle ditte che la affiancheranno. Per adesso direi che sta andando tutto per il verso giusto.

La telefonata tra Commisso e Pessina è la conclusione più giusta, si sono chiariti. Pessina è un professionista serio che rappresenta un territorio molto ampio e pieno di storia; ha un ruolo importante ma è una persona in gamba e molto disponibile. Ripeto: il senso dei paletti è positivo, non sono altro che migliorie. Anche i tempi rimangono nel complesso virtuosi, migliori rispetto alla media italiana. Se temevo il peggio? Commisso ha voglia di fare qualcosa di grande, ma anche andando veloci il tempo passa. Sapevo che potevano esserci delle difficoltà, ma sono sempre rimasto tranquillo e orgoglioso di ospitare la futura casa della Fiorentina, che incontra il favore pressoché unanime della città di Bagno a Ripoli. Se ho parlato della questione allenatore? No, non ho voluto mettere altra carne al fuoco, ma vedo Barone in costante contatto con Pradè e con gli uomini-mercato; sono fiducioso e convinto che piano piano andremo incontro a grandi novità“.