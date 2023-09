Casini: “I genitori non possono stare fuori dal Viola Park. La mia proposta”

semmai è un altro. La presenza di chi accompagna i ragazzi lungo la banchina. Le siepi di confine tra la strada provinciale e il Viola park sono ancora basse e da quella zona si possono vedere gli allenamenti, che da quanto so peraltro non sono aperti ai genitori. Ho visto persone che lavoravano a bordo della strada, al tablet, sul marciapiede.

Bisogna trovare una soluzione, qualcosa per togliere la visuale dal campo, un telo per esempio. Un’ alternativa può essere spostare i genitori dentro il Viola Park, nelle aree agibili. Se utile a risolvere il problema potremmo emettere delle ordinanze.

Il Viola Park è composto da 7 progetti 6 agibili pienamente, dove si alle ano le squadre e dove operano gli uffici. Il tema riguarda l’agibilità dei mini stadi. Il comune ha ripreso in mano il percorso autorizzativo il 25 agosto scorso. Fino ad allora affidato alla Prefettura per vai delle deroghe. Per accellerare abbiamo convocato la prima commissione l'8 settembre è il sopralluogo finale con tutti gli enti il 12 settembre, con un lasso di tempo necessario per i progettisti di fiorentina di presentare la documentazione e del genio civile di chiudere la sanatoria e gli atti relativi. Se tutta la documentazione sarà presenta la Fiorentina avrà la possibilità dal 13 settembre di decidere quando aprire il Viola Park."