Casini: “Grazie alla Fiorentina c’è molta attenzione ai conti in Serie A”

Non solo l'Inter, ma anche il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha replicato allae parole di Commisso sulla sostenibilità di alcuni club. Queste le sue parole riportate da Calcio e Finanza:

"Le parole di Commisso? Sono questioni che riguardano il controllore, ovverosia la la FIGC, e non noi, cioé i controllati. Tengo a dire che anche grazie al contributo della Fiorentina col compianto Joe Barone e anche con gli attuali dirigenti c’è molta attenzione in Serie A al tema della sostenibilità economico-finanziaria. È stata la Lega Serie A che ha chiesto e ottenuto una equiparazione dei criteri UEFA per le licenze. Sotto questo aspetto la Lega Serie A è molto attenta"